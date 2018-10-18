Пользователей сети запугали сообщениями о готовящихся терактах

Неизвестные распространили в соцсетях информацию о якобы готовящихся в Москве и Подмосковье терактах. На рассылку обратил внимание Telegram-канал «СМИ_ли».

В сообщениях, пересылаемых юзерами в социальных сетях и мессенджерах, содержится предупреждение о некоей «банде убийц» из трех человек. Зачастую текстовые описания мнимых преступников сопровождаются видеозаписями или голосовыми сообщениями. Иногда пользователи получают карту Москвы или метрополитена, где отмечены места предполагаемых терактов.

Сообщается, что большинство посланий ссылаются на некие источники в ФСБ, от которых они якобы получили эту информацию по секрету.

Распространение фейковых сообщений связывают с паникой в соцсетях, ставшей реакцией на массовое убийство, произошедшее 17 октября в Керчи.

В марте 2018 года после трагедии в Кемерове пранкер Никита Кувиков распространил фейковую информацию о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Тогда Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

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