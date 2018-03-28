Пустивший слух о 300 погибших в Кемерове украинский пранкер стал фигурантом дела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. Об этом в среду, 28 марта, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию», — пояснили в СК.

Дело возбуждено по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Отмечается, что следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании Кувикову меры пресечения в виде заочного ареста. В ближайшее время он также будет объявлен в розыск.

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Вольнов опубликовал запись телефонного разговора с сотрудником кемеровского морга на своем YouTube-канале 25 марта. Он представился судмедэкспертом и заявил собеседникам, что тем стоит ожидать не менее 300 тел погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». После этого в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях.

Позже в беседе с РБК Вольнов заявил, что «насчитал» 300 жертв, проанализировав число мест в кинозалах. Он предположил, что российские власти, «очевидно, будут пытаться замолчать количество потерь», и назвал себя «единственным, кто говорит правду и не боится этого».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Общее количество пострадавших, по последним данным, выросло до 76 человек, среди которых 27 — дети. В лечебных учреждениях города остаются 14 человек, еще 62 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

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