СК прокомментировал фейк украинского пранкера о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет России (СКР) даст оценку действиям украинского пранкера, оповестившего морги Кемерова о якобы 300 погибших во время пожара в торговом центре. Об этом во вторник, 27 марта, сообщается на сайте ведомства.

«Установлен гражданин иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации в регионе. Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

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Как отметила представитель СК Светлана Петренко, действиям Вольнова будет дана правовая оценка в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре.

Запись телефонного разговора пранкера Евгения Вольнова с сотрудником кемеровского морга появилась на его Youtube-канале 25 марта. Представившись судмедэкспертом, он заявил собеседникам, что тем стоит ожидать не менее 300 тел из «Зимней вишни». После этого в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях.

Позже в беседе с РБК Вольнов заявил, что «насчитал» 300 жертв, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Он предположил, что российские власти, «очевидно, будут пытаться замолчать количество потерь», и назвал себя «единственным, кто говорит правду и не боится этого».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.

По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.

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