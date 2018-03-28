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Число пострадавших при пожаре в Кемерове увеличилось до 76

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Еще восемь человек обратились за помощью к врачам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб на месте ЧС.

Таким образом, общее количество пострадавших выросло до 76, среди которых 27 — дети. В лечебных учреждениях города остаются 14 человек, еще 62 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

В свою очередь, начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов рассказал, что на данный момент опознаны 27 тел погибших, тела четырех опознанных направлены Следственным комитетом России на дополнительное исследование.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По версии следователей, наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности.

Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация. Обвинения предъявлены пятерым лицам.

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