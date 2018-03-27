Пустившему слух о 300 погибших в Кемерово пранкеру с Украины пожелали смерти

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на пранк украинского блогера Евгения Вольнова, который, представившись сотрудником МЧС, позвонил якобы в морг Кемерова и сообщил о необходимости приготовить места для сотен тел. В день трагедии аудиозаписи с аналогичными данными о погибших разошлись по соцсетям и мессенджерам.

Вольнов опубликовал запись телефонного разговора в своем YouTube-аккаунте 25 марта. Пранкер говорил представлявшимся сотрудниками моргов, что из «Зимней вишни» будут «подвозить» трупы, которых уже более трехсот. Работники моргов изумлялись и отвечали, что в учреждениях нет столько мест.

Поступок пранкера вызвал негодование в социальных сетях. После того как запись разговоров попала в прессу, Twitter, Facebook и «ВКонтакте» наводнили сотни гневных сообщений, вплоть до пожеланий пранкеру смерти и угроз физической расправы.

«Первый раз так искренне хочу забить одну тварь насмерть. Это блогер из бывшей Украины Евгений Вольнов, который обзванивал кемеровские морги. Это просто запредельный цинизм», — пишет микроблогер @kure_adventures.

Некоторые попытались вступиться за Вольнова, объяснив, что пранк появился после того, как информация о 300 погибших разошлась по сети и мессенджерам.

Однако запись телефонных разговоров была опубликована в YouTube именно в день пожара, 25 марта. СМИ обратили на них внимание только через день.

Украинский журналист Анатолий Шарий, бежавший за границу после возбужденных в отношении него уголовных дел, отметил, что такие, как Вольнов, побуждают ненависть к украинцам.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пожар вспыхнул в детской игровой комнате на четвертом этаже. Часть детей оказались заперты в объятом огнем кинотеатре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре — замыкание электропроводки. Выяснилось также, что дежуривший в день пожара сотрудник ЧОП не включил систему оповещения. Кроме того, оказалось, что в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация и ее не пытались починить.

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