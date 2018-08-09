Американец повелся на фальшивые розетки и прославился

Пользователи сети посмеялись над американцем Брэндоном Юингом (Brandon Ewing), который повелся на пранк с фальшивыми розетками. О выходке шутников он рассказал на своей странице в Twitter.

Юинг находился в аэропорту, когда захотел поставить на зарядку смартфон или ноутбук. Неподалеку он увидел свободную розетку и попытался вставить туда вилку, однако у него ничего не вышло: оказалось, пранкеры наклеили на стену стикер с реалистичным изображением разъемов.

«Кто бы не оставил эту фальшивую наклейку с розеткой в аэропорту, вы теперь мой враг на всю жизнь», — написал Юинг, приложив фотографии фальшивых разъемов. Его пост за несколько суток набрал более 60 тысяч репостов и около 165 тысяч лайков.

Пользователи сети назвали шутников гениальными троллями. Юзеры отметили, что пранк с фейковыми розетками заставил их от души посмеяться.

Юинг — далеко не первый, кто попался на подобный розыгрыш. Другие пользователи также неоднократно писали о пранке, однако их посты привлекали гораздо меньше внимания.

«Пусть человек, который развешивает наклейки розеток по всему аэропорту, пожалуйста, уже сдохнет»

— tired data janitor (@worldwise001) 06 августа 2018, 02:16

«Найдено в аэропорту Лос-Анджелеса: одна из этих розеток, на которую повлиял гнев людей»

В апреле полицейские задержали в аэропорту Домодедово задержали российского блогера-пранкера, который пытался пронести на борт муляжи ручных гранат Ф-1 и пневматический пистолет.

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