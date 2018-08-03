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Блогер накормил детей слабительным и привел зрителей в бешенство

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Популярный американский блогер и автор YouTube-канала CJ SO COOL Джеймс Брэди ради забавы накормил своих детей слабительным, чем сильно разозлил зрителей. Об этом сообщает The Daily Mail.

На видео 29-летний Брэди добавил в мороженое большую порцию слабительного, а затем предложил десерт своим детям. Спустя полтора часа отец-шутник записал реакцию сыновей и дочери, которые рыдали от боли и постоянно бегали к унитазу.

«Боже мой, у этого мальчика сломан живот», — иронично комментировал происходящее пранкер, пока его дети пытались закрыться от него в туалете. Однако мужчина не уступал: он раз за разом открывал дверь уборной и снимал подростков на камеру.

Ролик был опубликован на канале еще в 2016 году. Он оставался доступен в течение двух лет, пока портал Babe.net не упомянул о происшествии со слабительным в одном из материалов. На видео обратили внимание представители YouTube.

«Контент, который ставит под угрозу несовершеннолетних, неприемлем для нас, и у нас есть строгие правила, запрещающие угрозу для детей, а также вредный и опасный контент. Мы удаляем контент, который нарушает наши правила, как только мы узнаем об этом», — отметили в пресс-службе компании. Сразу после этого заявления модераторы заблокировали спорный ролик. При этом канал на данный момент остается доступен.

Источники The Daily Mail рассказали, что вскоре после выхода ролика зрители пожаловались на блогера правоохранительным органам. Тогда местные полицейские совместно со службой защиты детей провели расследование по этому инциденту, связанному с жестоким обращением с подростками. Однако стражи правопорядка отказались прокомментировать, какие обвинения выдвинули подозреваемому.

На канал CJ SO COOL подписаны более 5,6 миллиона человек. На своей странице Брэди регулярно публикует различные пранки, челленджи и реакции: чаще всего героями роликов становятся его дети.

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