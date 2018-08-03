Блогер накормил детей слабительным и привел зрителей в бешенство

Популярный американский блогер и автор YouTube-канала CJ SO COOL Джеймс Брэди ради забавы накормил своих детей слабительным, чем сильно разозлил зрителей. Об этом сообщает The Daily Mail.

На видео 29-летний Брэди добавил в мороженое большую порцию слабительного, а затем предложил десерт своим детям. Спустя полтора часа отец-шутник записал реакцию сыновей и дочери, которые рыдали от боли и постоянно бегали к унитазу.

«Боже мой, у этого мальчика сломан живот», — иронично комментировал происходящее пранкер, пока его дети пытались закрыться от него в туалете. Однако мужчина не уступал: он раз за разом открывал дверь уборной и снимал подростков на камеру.

Ролик был опубликован на канале еще в 2016 году. Он оставался доступен в течение двух лет, пока портал Babe.net не упомянул о происшествии со слабительным в одном из материалов. На видео обратили внимание представители YouTube.

«Контент, который ставит под угрозу несовершеннолетних, неприемлем для нас, и у нас есть строгие правила, запрещающие угрозу для детей, а также вредный и опасный контент. Мы удаляем контент, который нарушает наши правила, как только мы узнаем об этом», — отметили в пресс-службе компании. Сразу после этого заявления модераторы заблокировали спорный ролик. При этом канал на данный момент остается доступен.

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Источники The Daily Mail рассказали, что вскоре после выхода ролика зрители пожаловались на блогера правоохранительным органам. Тогда местные полицейские совместно со службой защиты детей провели расследование по этому инциденту, связанному с жестоким обращением с подростками. Однако стражи правопорядка отказались прокомментировать, какие обвинения выдвинули подозреваемому.

На канал CJ SO COOL подписаны более 5,6 миллиона человек. На своей странице Брэди регулярно публикует различные пранки, челленджи и реакции: чаще всего героями роликов становятся его дети.

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