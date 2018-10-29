«Джентльмен» провел ночь с девушкой, посоветовал ей похудеть и пожалел

Пользователей сети разгневал мужчина, который предложил девушке похудеть ради дальнейших отношений. Его сообщение опубликовано на женском форуме Mumsnet.

Девушка под ником WigglyBraddins написала, что не знает, как ответить на сообщение «джентльмена», с которым у нее недавно была интимная близость.

«Я должен быть честным. Ты не в моем вкусе, и это правда. Меня действительно привлекают стройные девушки, я не могу с этим ничего поделать», — заявил мужчина. В письме он также указал, что ненавидит людей, которые диктуют женщине, как она должна выглядеть. Однако проблема лишнего веса мешает его к ней расположению, написал «джентльмен».

Посетительницы форума пришли в ярость от такого сообщения и предложили WigglyBraddins заблокировать мужчину и больше никогда с ним не встречаться.

«Он только что попросил тебя сбросить вес? Если это так, я бы ему не отвечала. Какой же он конченый кретин», — заявила одна из читательниц.

«"Иди к черту" — вот как надо ему ответить», — посоветовала другая девушка.

Ранее в октябре пользователи сети осудили девушку, которая выразила мнение, что унижение толстых поможет им изменить образ жизни.

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