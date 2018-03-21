Селену Гомес в бикини затравили за лишний вес

Подписчики певицы и актрисы Селены Гомес встретили насмешками фотографии располневшей звезды Instagram. Снимки Гомес в бикини у берегов Австралии ранее опубликовал таблоид TMZ. Пользователи сети принялись оскорблять набравшую в весе актрису даже несмотря на то, что причиной изменений во внешности стала болезнь и перенесенная операция.

Издание, сфотографировавшее ее на яхте с друзьями, отмечало, что после операции по пересадке почки у Гомес возникли проблемы с артерией, и врачам пришлось взять часть вены с внутренней части ее бедра, чтобы воссоздать артерию в области почки. Из-за этого у Гомес остался шрам на правой ноге.

Однако пользователей, заинтересовавшихся полуобнаженными фотографиями певицы, ее шрамы не заинтриговали. Юзеры критиковали ее лишний вес, придумывая сравнения с животными. «Селена Гомес беременна или что? Потому что она похожа на кита», — пишет микроблогер Ariana. Менее деликатные пользователи сравнили девушку со свиньей.

За Гомес вступилась армия поклонников. «Оставьте ее в покое!» — призывают фанаты актрисы в комментариях под записью TMZ в Twitter. «Она счастлива», — отвечают они на упреки критиков, обращая внимание на довольный вид 25-летней артистки.

На критику ответила и сама Селена. Она опубликовала в Instagram видео с отдыха, написав, что свободна от переживаний по поводу своей фигуры.

Фото опубликовано @selenagomez

«Миф о красоте — это одержимость идеальной физической формой, в результате которой современные женщины оказываются заперты в бесконечном круге безнадежности, переживаний и ненависти к себе, пытаясь воплотить недостижимую идею об идеальной красоте, которой одержимо общество. Я забочусь о себе, потому что я сама этого хочу. А не потому, что я хочу кому-то что-то доказывать», — заключила она.

За день видео собрало больше 10,5 миллиона просмотров, сотни пользователей высказали Гомес свою поддержку.

Гомес — самая популярная женщина-блогер в Instagram. На нее подписаны больше 135 миллионов человек. В марте девушка призналась в ненависти к социальным сетям.

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