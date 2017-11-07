Австралийская певица прознала о краже своих голых снимков и опубликовала их

Австралийская певица Sia опубликовала в своем Twitter снимок, который неизвестные пытались продать под видом ее фото в обнаженном виде. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

«По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!» — написала певица.

На скриншоте, который выложила Sia, также указано, что в случае оплаты неизвестные обязуются прислать более четкий снимок и еще 14 дополнительных фотографий. Публикацию ретвитнули почти 60 тысяч человек, еще 192 тысячи поставили ей лайк.

В комментариях пользователи хвалят исполнительницу за ее храбрый поступок. «Вот это тело здорового человека», — написала комик Кэтрин Девени (Catherine Deveny).

В конце августа был взломан Instagram-аккаунт американской певицы Селены Гомес, после чего в нем опубликовали откровенные фотографии ее бывшего бойфренда, певца Джастина Бибера. Позднее оказалось, что снимки были слиты в сеть еще в 2015 году.