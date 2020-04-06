Известный блогер погиб в ДТП в Подмосковье

Известный блогер Павел Петель погиб в ДТП на Симферопольском шоссе. Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла 4 апреля в Подмосковье.

По информации телеканала, автомобиль Mercedes, в котором ехал украинский блогер, на скорости примерно 200 километров в час влетел в стоявшую на заправке фуру около Подольска. В автомобиле находились три человека: водитель и два пассажира, все погибли на месте.

По данным Telegram-канала Mash, Петель был одним из пассажиров. Блогер направлялся в Москву. Перед этим Петель вышел из миграционного центра в Сахарово и поймал попутку. Мужчина сидел на переднем пассажирском сиденье, когда произошло ДТП.

Поклонники блогера оставляют сообщения с соболезнованиями в комментариях к его последнему посту в Instagram. Петель был гражданином Украины, родился и вырос в Днепропетровске (в настоящее время город Днепр).

Блогер стал известен благодаря своему эпатажному поведению — переодеваниям в женские наряды и созданию женских образов. Он вел канал на YouTube, в котором рассказывал о трендах в одежде, рассуждал о моде, давал советы по здоровью и красоте. Петель также участвовал в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Выпуск вышел в сентябре 2013 года, он был в образе блондинки.

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