Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте. Информация об этом появилась в группе «Мотомосква» во «ВКонтакте».

Гибель Болдырева подтвердили его друзья. Блогеру было 33 года.

Авария произошла на трассе М4 «Дон». Очевидцы рассказали «Комсомольской правде», что Болдырев управлял мотоциклом ногами и снимал происходящее на камеру. Он врезался в автомобиль Fiat, который ехал перед ним.

Артем Болдырев вел канал Moto Nexus на YouTube, на который подписано более 280 тысяч человек. Свое последнее видео он опубликовал за день до аварии.

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