Блогер инсценировал аварию с участием матери ради лайков и был сурово наказан

Китайский юмористический блогер по имени Чао (Chao) вместе с матерью инсценировал ДТП на дороге в городе Чжэнчжоу ради повышения своей популярности в главной местной соцсети Weibo. Как сообщает South China Morning Post, в результате они провели несколько суток под арестом.

Полиция города отметила, что получила жалобу об инциденте. В ней говорилось, что «онлайн-знаменитость спланировала и засняла аварию с автомобилем на улице, что привело к серьезным затруднениям движения на дорогах».

Вечером 18 августа 26-летний Чао был за рулем синего Lamborghini. На перекрестке он якобы столкнулся с электроскутером, за рулем которого была 55-летняя женщина. Это была мать блогера.

Момент ДТП записывал Лью (Liu), друг Чао. Таким образом блогер намеревался привлечь новых пользователей на свою страницу в соцсети Weibo и получать больше лайков.

В результате рядом с местом происшествия наблюдались трудности с движением автотранспорта на протяжении более чем 40 минут. Пешеходы также снимали произошедшее на камеры смартфонов. В ролике видно, как женщина после ДТП катается по асфальту, будто она была ранена при столкновении.

Блогер, его мать и друг получили по пять суток ареста и были оштрафованы на 200 юаней (1855 рублей) за нарушение общественного порядка.

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