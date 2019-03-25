Бездомный китаец-интеллектуал процитировал Конфуция и стал звездой сети

Бездомный житель Китая по имени Шен Вей (Shen Wei) неожиданно прославился в сети своими интеллектуальным монологами, — ролики с его участием распространились в соцсетях и на новостных порталах. Как сообщает «Би-би-си», пользователей интернета поразили его познания в области философии и литературы.

На набирающих популярность видеозаписях Вей, окруженный толпой людей на улице, цитирует Конфуция и рассуждает о достоинствах труда Ляо Фаня, созданного в XVI веке. Прохожие снимали его монологи на видео.

Ролики были просмотрены миллионы раз, а хештеги с именем Вея вышли в топ китайской соцсети Weibo. В сети бродягу-интеллектуала прозвали мастером китайской литературы.

Сообщается, что Вей странствует уже более 10 лет. Ранее мужчина был государственным служащим в аудиторской конторе в Шанхае. Местные чиновники подтвердили, что в течение последних 26 лет Вей находится в отпуске по болезни. Однако, по их словам, он по-прежнему получает некие выплаты.

Пользователи из Китая обсуждают жизнь бродяги, и много спорят о том, насколько он разочарован местной системой социального обеспечения. «Это позор Шанхая, — то, что за ним не ухаживают», — говорится в одном комментариев.

Сам Вей не очень обрадовался пришедшей к нему популярности. «Я не хочу быть знаменитым, и мне нравится спокойная жизнь», — сказал он.

Ранее стало известно, что американец, которого высмеяли за попытку побриться в электричке, оказался бездомным. 56-летний мужчина очень расстроился, узнав, что пользователи сети распространили ролик с его участием.

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