Бывший военный побомжевал и раскрыл неожиданные подробности о нищих

Бывший капитан британской армии Эд Стаффорд (Ed Stafford) провел два месяца на улицах Лондона, Глазго и Манчестера ради документального фильма «60 дней на улицах» для Channel 4. Он рассказал, что некоторые вещи во время эксперимента его сильно удивили, пишет The Dailу Mirror.

Стаффорда изумило, насколько бездомным доступна еда. За время бродяжничества он поправился почти на пять килограммов благодаря пище, которую регулярно раздают волонтеры. По его словам, некоторые бездомные жаловались ему на то, что их перекармливают.

«Я думал, что потеряю в весе и физически выжить будет труднее — но на самом деле во всех трех городах было множество людей, желающих помочь», — добавляет участник опыта.

Жизнь бездомного показалась ему не такой уж тяжелой, а попрошайничество «более прибыльным делом, чем он мог себе представить». Он утверждает, что за ночь британский бомж может заработать попрошайничеством до 200 фунтов стерлингов (более 17 тысяч рублей по текущему курсу). Один нищий на его глазах за полчаса заработал 20 фунтов, просто прося деньги на хостел, хотя в итоге потратил деньги на наркотики. Стаффорд отмечает, что многие британские бродяги страдают от наркотической зависимости.

Его поразило, что некоторые бездомные смирились со своим положением и не стремятся покинуть улицу. По словам Стаффорда, за время эксперимента он ощутил, насколько силен разрыв между богатыми и бедными в Британии.

По оценкам издания The Big Issue, каждую ночь на улицах страны остаются от четырех до пяти тысяч британцев.

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