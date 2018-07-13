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Беседа британца с бездомной старушкой обнажила наплевательское отношение властей

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Житель графства Бедфордшир Джеймс Глив (James Gleave) заставил подписчиков задуматься о несправедливости государственной системы, опубликовав в Twitter разговор с обездоленной старушкой на привокзальной площади.

Мужчина заметил ее, когда пересаживался с поезда на поезд. Женщина небольшого роста с сумками в руках дрожала и выглядела, как бездомная. Для начала Глив коротко анонсировал историю в Twitter и, поняв, что она вызывает интерес, решил описать ее в деталях. «Очень странное случилось со мной по дороге домой сегодня вечером. Я еще перевариваю произошедшее, так как это было нечто, что без сомнения останется со мной навсегда», — интриговал британец.

Глив поинтересовался у женщины, все ли у нее в порядке, хотя, по его выражению, «излишне говорить, что нет». Они 45 минут проговорили на платформе, в результате чего мужчина узнал, что старушка 20 лет назад иммигрировала из Бангладеш в поисках лучшей жизни. Однако в Британии она столкнулась с жестокостью со стороны супруга. Муж бил и насиловал ее. Не выдержав, женщина собрала пожитки и сбежала из дома. Перед тем, как встретиться с Гливом, она бродяжничала две недели. У нее обострились некоторые заболевания, но получить бесплатный рецепт у врача и купить лекарства она не могла.

Старушка рассказала, что ей не помогли ни общественные организации, ни центр занятости, занимающийся льготами и помощью в вопросах жилья. Выяснилось, что она имеет права на некоторые льготы, только если у нее есть конкретный адрес проживания.

Британца поразила история скиталицы, и он вызвался ей помочь. Глив обзвонил службы, специализирующиеся на помощи людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Однако по множеству номеров ему ответили отказом или отговорками.

Местный совет: Ничего. Даже экстренного размещения.
Местные добровольные группы: Все переполнено, нет кроватей на ночь.
Местные приюты: то же самое.
Совет граждан: закрыт до среды.
Врачи: никаких приемов до четверга (!!!!)

Размышляя о своем опыте, Глив пришел к выводу, что раньше не задумывался о несправедливых реалиях, в которых живут нуждающиеся люди. По его словам, когда от человека отворачивается семья, ему должно помочь общество и государство, и он шокирован тем, что в Британии этого не происходит.

Глива поддержали десятки тысяч британцев, распространивших историю через свои аккаунты. Они сетовали на то, что при всей развитости Великобритании, множество людей с низким достатком чувствуют себя незащищенными. Глива похвалили за попытку помочь бедной женщине и начали делиться собственными добрыми делами. Сценаристка Шарлотта О'Лири вспомнила, как сопровождала взволнованную женщину домой, потому что та не могла владеть собой из-за передозировки антидепрессантами. «Мы не должны бояться простого вопроса "Вы в порядке?"», — заключила она.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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