Старушка вступилась за трансгендеров и обрела всеобщую любовь

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Пользователей Twitter изумила реакция 88-летней бабушки, ответившей на слова сына по поводу аббревиатуры ЛГБТКИА-плюс, которую употребляют по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации и нестандартной гендерной идентичности.

«Папа рассказывал о том, что обозначение гендерной идентичности (ЛГБТКИА-плюс) стало слишком запутанным, чтобы не отставать, моя 88-летняя бабушка заставила его замолчать. "То, как сейчас происходит, лучше, чем когда людям приходилось таиться или накладывать на себя руки, потому что никто не понимал, кто они. Уважение тебе ничего не стоит», — написал в Twitter ее внук.

Реакция бабушки восхитила подписчиков парня и заставила умиляться сторонних пользователей соцсети. Запись получила 42,5 тысячи ретвитов и свыше 150 тысяч отметок «нравится».

«У вас самая крутая бабушка», — признались молодому человеку посторонние люди. «"Уважать человека ничего не стоит". Великая поговорка», — отмечали они.

Пользователи поделились историями о том, как их родители реагировали на представителей нестандартной сексуальной ориентации и нетрадиционной гендерной идентичности.

«Похоже на реакцию моего папы. Ему скоро исполнится 69 лет. Я бисексуал, и он оказался самым понимающим, когда я это обнаружил в возрасте 13 лет», — пишет Brittany.

«В 1950-е моя мама была чрезвычайно открыта. Она поддержала моего веселого двоюродного брата и его мужа, и всех, кого мы знали из ЛГБТК-плюс. Она была великой бабушкой. Она любила всех», — вспомнила Quinn/Pineapple Pup.

ЛГБТКИА — это первые буквы определений различных видов проявления ориентации и идентичности, где «Л» — это лесбиянки, «Г» — геи, «Б» — бисексуалы, «Т» — транссексуалы, «К» — квиры, «И» — интерсексуалы, «А» — агендеры.

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