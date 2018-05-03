Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку из дома

Дочь гонконгского актера Джеки Чана Этта У Чжолинь заявила, что отец выгнал ее из дома. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном на YouTube.

По ее словам, она оказалась на улице из-за романа с канадской моделью Энди Отом. «Нам пришлось месяц спать под мостом из-за гомофобии родителей», — отметила 18-летняя Чжолинь. Отом добавила, что они просили о помощи у всех знакомых, но никто не смог их выручить.

Чжолинь рассказала, что девушки обращались в полицию, в больницы, в сообщества ЛГБТ, но всем было «наплевать» на их проблемы.

Как сообщает The Economic Times, мать Этты У Чжолинь прокомментировала видео, посоветовав паре найти работу, а «не записывать обращения, рассказывая кто ее отец, и рассчитывать на чью-то известность».

Этта У Чжолинь совершила каминг-аут в октябре 2017-го. Она выложила фотографию на радужном фоне и написала: «Если кто-то не понял, я лесбиянка».

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