Культура
 

Назван самый высокооплачиваемый актер года

Перейти в «Мою Ленту»
Марк Уолберг
Марк Уолберг

Американский актер Марк Уолберг назван самым высокооплачиваемым актером 2017 года по версии журнала Forbes. Полный список артистов опубликован на сайте издания во вторник, 22 августа.

За год Уолберг заработал 68 миллионов долларов. Большую часть суммы артист получил благодаря фильмам «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший на перезапусках «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты» 65 миллионов долларов.

На третьей строчке расположился Вин Дизель с 54,5 миллиона долларов. Доходы актеру принесли, в частности, съемки в восьмой части «Форсажа» и третьем фильме франшизы «Три икса», а также озвучивание персонажа Грута в сиквеле «Стражей Галактики».

В первую десятку также вошли Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона) и три болливудских актера — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона).

16 августа Forbes назвал 28-летнюю Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года. Она заработала за 12 месяцев 26 миллионов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The World's Highest-Paid Actors 2017
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2017 года
Названы самые высокооплачиваемые диджеи года
Самым высокооплачиваемым писателем в мире оказалась женщина
Последние новости
Адвокат раскрыл обстоятельства задержания Серебренникова
Президент Эстонии сообщила об угрозе самооккупации страны
Рейсовый автобус угнали на юго-востоке Москвы  
Убийцу пауэрлифтера объявили в федеральный розыск
Мусульманам в Индии запретили «мгновенный развод»
В Антарктиде нашли источник неуязвимых вирусов
Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога
Другие материалы рубрики
Культура12:14Сегодня

Самый главный поц

Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
11:2521 августа

Юрий Шевчук обругал критиков Эллы Памфиловой

10:36Сегодня

Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

15:1621 августа

Мединский призвал поумерить пыл вокруг выдвижения российского фильма на «Оскар»

Культура00:06Сегодня

«Объявлен окончательный коммунизм»

2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
17:4621 августа

Умер автор «Искусственного разума» писатель Брайан Олдисс

09:56Сегодня

Раскрыта причина смерти комика Джерри Льюиса

18:4721 августа

Умерла актриса Зоя Степанова

Культура00:0519 августа

«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»

Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
23:5821 августа

Клуб «Рабица» закрыли окончательно

15:2321 августа

Вышел трейлер сериала «Страйк» по детективам Джоан Роулинг

16:2921 августа

Бразильянке вызвали скорую после просмотра хоррора «Проклятие Аннабель»

Россия
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
При разборе завалов в Ростове-на-Дону обнаружен погибший
В «Черном дельфине» перекрасили стены в менее угнетающие тона
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
В Коломне состоится благотворительный забег «Пульс добра»
Около посольства США в Москве выстроилась очередь за визами
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
В ходе поисков пропавшей с подлодки шведской журналистки нашли женское тело
Мусульманам в Индии запретили «мгновенный развод»
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Мусульмане Барселоны устроили шествие против террора
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Глава МИД Украины призвал найти ответственных за передачу технологий КНДР
Президент Эстонии сообщила об угрозе самооккупации страны
Сурков назвал встречу с Волкером серьезной и непредвзятой
Украинцев обложат налогом на продажу обносков
Ющенко назвал причиной войны в Донбассе слабую связь с украинской историей
Посла Украины возмутили слова немецкого политика о принадлежности Крыма России
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Рекрутеры сравнили зарплатные ожидания женщин и мужчин
Первая партия американского угля отправлена на Украину
В Минтруде назвали условие повышения ВВП
Орешкин объяснил сокращение доходов россиян методикой расчета
Россия погасила последний внешний долг СССР
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
«Транснефть» вновь подтолкнет финансовый рынок к краху
В ФАС назвали новый срок отмены национального роуминга
«МегаФон» предложил комплексную услугу для российских предпринимателей
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
В России подешевели подержанные автомобили
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
«Кронштадт» пообещал создать тяжелый ударный беспилотник через пять лет
В России начнут разработку скоростного боевого вертолета
Военные до конца года получат восемь новых вертолетов Ми-28УБ
Полиция задержала засеявшего коноплей речной остров сахалинца
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Раскрыты подробности уничтожающего рак витамина
В Антарктиде нашли источник неуязвимых вирусов
Действие материнского проклятия проследили на незрячих
Названы вызываемые употреблением водопроводной воды болезни
Все материалы
Спорт
«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»
Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
Руни забил 200-й мяч в английской премьер-лиге
Теннисистка Путинцева извинилась перед тренером за оскорбления
СКА и ЦСКА открыли сезон Континентальной хоккейной лиги
Теннисистка Путинцева назвала тренера придурком за отказ хлопать
Бакланов обвинили в протекании крыши стадиона «Крестовский»
Названа причина убийства пауэрлифтера Драчева
Все материалы
Культура
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
«Технари тусуются у левой колонки»
Полиция кормила посетителей фестиваля бульоном, но кто-то все равно умер
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Умер автор «Искусственного разума» писатель Брайан Олдисс
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Японский кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы
В сети подивились миниатюрному «чулану Гарри Поттера» для собаки
Эксперты предупредили пользователей о нашествии кибермутантов
Индийский министр по ошибке похвастался российскими дорогами
Хакеры обокрали клиентов крупной криптоплощадки на 400 тысяч долларов
На Украине продолжили пользоваться «Яндексом» и «ВКонтакте» без Tor и VPN
Все материалы
Ценности
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен
Converse спрятал философские послания в кедах
Итальянцы возродили стиль барокко в очках
Французы расшифровали язык молодости кожи
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Balmain превратил часы в «черное золото»
Все материалы
Путешествия
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Авиадебошира обезвредили при попытке выйти из лайнера во время перелета
Туристы начали срочно покидать итальянский остров после землетрясения с жертвами
Итальянские достопримечательности огородили заборами после теракта в Барселоне
Итальянский отель отказался заселять семейную пару из-за цвета их кожи
Бросьте тапочки, оставьте полотенца
Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
В Нижнем Новгороде коту предложили работу с окладом 20 тысяч рублей
Вор из Арканзаса увез банкомат на погрузчике
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Самые дорогие машины прошедших выходных
Какие автомобили продали на аукционах в Монтерее в минувший уикенд
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Внедорожники на электротяге
Самые крутые внедорожники и кроссоверы с электромоторами
Компания Porsche назвала дату премьеры нового «Кайенна»
Компания BMW представила новый 600-сильный седан M5
В России появился «экстремальный» Kaptur со светодиодными фарами
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы