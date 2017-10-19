Джеки Чан пришел в интернет, нашел посты о себе и очаровательно всем ответил

Гонконгский актер Джеки Чан зарегистрировал несколько аккаунтов в разных социальных сетях, чтобы пообщаться с поклонниками. Видеозапись акции опубликована на YouTube-канале GQ.

В частности, Чан зашел в Twitter и нашел несколько постов о себе. Одна из публикаций выглядела так: «Хотел бы, чтобы Джеки Чан был моим дедушкой». Актер прокомментировал запись, отметив, что он дедушка для очень многих людей. «На самом деле, мы все семья», — написал он.

Джеки Чан также зашел на сервисы вроде Quora, Yahoo Answers, где пользователи задают вопросы. Актер ответил на такие запросы, как «В чем секрет Джеки Чана?» («У меня нет секретов»), «Как умер Джеки Чан?» («Джеки Чан никогда не умирает. Кто-то сверху приглядывает за мной, например мой отец, моя мама...») и «Какой любимый цвет Джеки Чана?» («Черный»).

Помимо этого, Чан похвалил в Instagram рисунки пользователей, изобразивших его, и поблагодарил юзера, который вытатуировал у себя на теле портрет актера.

Под видео комментаторы отметили, что Джеки Чан их очаровал. «Его невозможно ненавидеть», — согласились сразу несколько пользователей.