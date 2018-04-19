В США врач помолилась и отказалась осмотреть ребенка лесбиянок

В американском штате Мичиган гомосексуальная пара пожаловалась на дискриминацию из-за того, что врач отказалась принять их новорожденную дочь. Об этом сообщает ABC News.

Лесбийская семейная пара Криста и Джэйми Контрерас (Krista and Jami Contreras) рассказала, что три года назад ребенка, которому на тот момент было 6 дней, отказалась осмотреть педиатр. «Тогда к нам подошел другой доктор и сказал: "Ваш врач помолилась за вас и решила, что не будет осматривать вашего ребенка"», — сообщила Криста.

Ранее в интервью ABC женщины говорили, что в их историю никто не верил. «Мы рассказывали людям, что с нами произошло, но они не верили и говорили "да ну, быть не может, это же незаконно", — сказала Джейми. — Но мы проверили, и оказалось, что действия врача тогда были абсолютно легальны».

Пара активно участвует в борьбе против дискриминации и участвует в кампании Beyond I Do, которая поддерживает ЛГБТ-сообщества в Соединенных Штатах. Как пишет издание, гомосексуалов могут лишить жилья, уволить с работы, отказать в оказании услуг только из-за их сексуальной ориентации.

На настоящий момент в США только в 19 штатах и округе Колумбия законодательно запрещена дискриминация людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и по половому признаку.

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