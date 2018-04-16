Просьба выглядеть счастливой взбесила толстую модель

Plus-size модель Джессика Вэндер Лихи рассказала о дискриминации, которую ей постоянно приходилось терпеть на протяжении 10-летней карьеры. Об этом сообщает Metro.

По словам Лихи, во время съемок для большинства рекламных кампаний фотографы отдавали предпочтение моделям со стандартными пропорциями, относясь к ней как к «плюшевому цыпленку».

На последней фотосессии фотограф сказал Лихи просто улыбаться и выглядеть счастливой, в то время как более стройных моделей попросили позировать сексуально. «Но мы тоже хотим быть сексуальным. Мы хотим делать все то, что делают наши худые коллеги. Нам не нравится быть "плюшевыми цыплятами"», — сказала 30-летняя модель. Она также добавила, что каждая женщина достойна выглядеть и чувствовать себя привлекательной, а модная индустрия должна быть более тактичной, устанавливая идеалы красоты.

Words to live by. Публикация от jëssica vandër lëahy (@jessicavanderleahy) 7 Апр 2018 в 4:19 PDT

«Несмотря на то что движение бодипозитив сейчас очень распространено, полные модели все равно остаются в меньшинстве. Крупные женщины все еще воспринимаются смешными, счастливыми и безобидными», — пожаловалась Лихи.

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В апреле plus-size модель Анна Обрайен пристыдила охранника отеля за то, что он попросил ее прикрыться во время съемки в бикини в лобби. «Смешно, я фотографируюсь в купальниках по всему миру, и единственным местом, где мне сказали прикрыться, был Лас-Вегас», — написала модель в своем Instagram после инцидента.

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