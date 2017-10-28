Галкина затравили за шутку про гостиницу для бедных

Пользователи социальных сетей раскритиковали телеведущего и артиста Максима Галкина за шуточный пост о гостинице для бедных. Комментарии к записи опубликованы в аккаунте Галкина в Instagram.

Будучи на гастролях в Тюмени Галкин сфотографировался на фоне гостиницы экономкласса и оставил под снимком подпись: «Сегодня, наверное, здесь остановимся. Ребята рекомендовали».

Некоторые подписчики отреагировали резко на шутку артиста. «Сейчас не смешно. У нас вся Россия в таких останавливается», — прокомментировал один из пользователей.

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«Было бы смешно, если бы не было так грустно, видимо, переборщили с юмором. Те, кто на вас подписан, большинство останавливаются в подобных отелях», — отметил другой подписчик. «У меня лично впечатление (а может, не только у меня), что вы стебетесь просто над такими отелями, ну и над теми, кто ими пользуется», — поделился своим мнением еще один юзер.

В августе Галкин высмеял открытое письмо телеведущего Андрея Малахова, адресованное сотрудникам Первого канала. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте. Галкин в образе старушки, которая, судя по всему, олицетворяет целевую аудиторию Малахова, издевается над «великодушным прощанием» ведущего с вахтерами, охранниками и редакторами Первого канала. «Близок к народу, не то, что ты со своими замками», — иронизирует юморист, намекая на свой дом в подмосковной деревне Грязь.