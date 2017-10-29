Галкин ответил на критику поездкой в купе

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографию из купе поезда, в котором он направляется на гастроли в Сургут.

«Инфа для тех, кто беспокоится о моей оторванности от российской действительности — это мое купе, вполне обычное... И да, в плацкарте я тоже немало поездил», — написал артист.

28 октября Галкин поделился фотографией тюменского отеля экономкласса, пошутив под снимком: «Сегодня, наверное, здесь остановимся. Ребята рекомендовали». Высказывание юмориста вызвало недовольство его подписчиков, которые указали ему, что сейчас «вся Россия в таких останавливается».

Другие юзеры отметили, что, по их мнению, телеведущий просто издевается и над такими отелями, и над постояльцами подобных заведений.

Сам Галкин живет вместе с певицей Аллой Пугачевой в особняке в подмосковной деревне Грязь.