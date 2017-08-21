Галкин «в интересах личного хайпа» высмеял открытое письмо Малахова

Телеведущий и юморист Максим Галкин высмеял открытое письмо Андрея Малахова, адресованное сотрудникам Первого канала. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте. Видео за несколько часов набрало более 460 тысяч просмотров.

Галкин в образе старушки, которая, судя по всему, олицетворяет целевую аудиторию Малахова, издевается над «великодушным прощанием» ведущего с вахтерами, охранниками и редакторами Первого канала. «Близок к народу, не то, что ты со своими замками», — иронизирует юморист, намекая на свой дом в подмосковной деревне Грязь.

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Галкин также не забыл назвать программу «Прямой эфир» желтухой и заявил, что звездный ведущий ушел на «Россию 1» совсем не «из-за денег, как некоторые». «Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа», — подчеркнул он.

Ранее 21 августа Малахов разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Также Малахов обратился и к другим сотрудникам телеканала, поблагодарив их за работу на совместных проектах.