Уставший от новостей про Малахова Максим Галкин потроллил коллегу

Юморист и телеведущий Максим Галкин признался, что его «задолбали» новости о переходе Андрея Малахова c Первого канала на «Россию 1», и записал сатирическое видеообращение к коллеге. Ролик размещен в Instagram.

«Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом. Ну ты уже решил уходить — уходи. Декрет — не декрет. Ну заплатили больше бабла — иди себе», — посоветовал Галкин, стоя у цветочного куста с садовыми принадлежностями в руках.

По словам ведущего, он не стал бы высказываться по этому поводу, если бы журналисты не сравнивали положение Малахова с ситуацией Галкина в 2008 году. Тогда шоумен ушел с Первого канала на «Россию 1».

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Галкин также поиронизировал над «неудавшимися телеведущими», называющими его решение провальным. «Шесть сезонов "Танцев со звездами"! Мои суперрейтинговые юмористические концерты! Это провал? Да я на этот провал этот замок построил!» — сказал юморист, указывая рукой на здание позади кустов. После он отправился «окучивать сады, построенные на деньги с этого ужасного провала».

«Да, Андрей, ждем тебя на Первом года через три. Поверь моему опыту», — заключил шоумен в финале. Сам Галкин вернулся на Первый канал спустя семь лет работы на «России 1».