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Спасшая бездомного россиянка признала провал

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Пользовательница Twitter из Новосибирска по имени Лиля призналась, что перестала оказывать помощь бомжу Сергею Ивановичу, который благодаря стараниям микроблогеров обзавелся жильем и работой.

«Сегодня Сергей Иванович возвращается на улицу и лишается моей поддержки. Запил, сегодня третий день. Я дала человеку шанс, он его *** (упустил). Вот. На самом деле я разочарована до слез, это очень обидно», — написала Лиля.

Она встретила Сергея Ивановича 6 августа на трассе у местного бара. Мужчина просил у нее мелочь, но денег у нее с собой не оказалось. Девушка попросила его рассказать, как он оказался на улице. Бездомный сказал, что работал сварщиком шестого разряда и повредил ноги. Он провел в больнице семь месяцев, в течение которых жена уговаривала его переписать квартиру на тещу. Со слов мужчины, он согласился, но выписавшись, остался без жилья и средств к существованию. При себе у него были только паспорт и СНИЛС. Сергей Иванович заявил, что готов работать, тогда девушка призвала земляков в Twitter помочь найти ему работу.

На просьбу откликнулись десятки жителей города. В результате Сергея Ивановича быстро пристроили на чердак, где ему дали выспаться и привести себя в порядок. У мужчины также появилась возможность сходить в баню. Хозяин коттеджа, в котором располагался чердак, заявил о готовности бесплатно предоставлять ему кров и кормить в обмен на помощь по хозяйству. В свою очередь Лиля обеспечивала бомжа продуктами и лекарствами.

В августе американский бездомный Джонни Боббитт (Johnny Bobbitt) пожаловался на то, что семья, собравшая для него 400 тысяч долларов, отдала ему только половину средств. В свою очередь энтузиасты, вызвавшиеся помогать Боббитту заявили, что заблокировали деньги, потому что тот снова начал употреблять наркотики.

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