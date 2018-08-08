Американка приняла знаменитого музыканта за бомжа и дала ему денег

Жительница США решила заплатить за еду бездомного мужчины, который в действительности оказался знаменитым кантри-певцом Китом Урбаном. Об этом сообщает Associated Press.

Американка Рут Рид (Ruth Reed) рассказала, что встретила «нуждающегося» в городе Кэмден, штат Нью-Джерси. Мужчина стоял перед ней в очереди, и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок. Женщина вызвалась помочь.

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка заметила, что он похож на известного музыканта Кита Урбана, и оказалась права. «И тут я поняла, какой же идиоткой я выглядела», — отметила Рид.

При этом она все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного.

В июле гитарист американской метал-группы Every Time I Die Джордан Бакли рассказал о встрече с фанаткой, в результате которой он спас ей жизнь. На концерте он обрызгал ее пивом, а та начала страдать от боли в глазах, обратилась к врачу и вовремя узнала об опухоли мозга.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!