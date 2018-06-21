В американку выстрелили хот-догом из гигантского хот-дога и поставили фингал

В американку выстрелили хот-догом во время бейсбольного матча и поставили ей фингал. Об этом сообщил информационный ресурс WPVI-TV.

Кэти Маквэй (Kathy McVay) посетила игру команд «Филадельфия Филлис» и «Сент-Луис Кардиналс» вечером 18 июня. Во время игровой паузы на поле вышел талисман хозяев поля — команды из Филадельфии — вместе с огромной пластиковой пушкой в виде хот-дога, стреляющей сосисками в тесте в зрителей. Одна из них и попала в лицо Маквэй.

«Он появился из ниоткуда и был очень твердым, как тонна кирпичей. Мои очки слетели», — рассказала женщина. Она призналась, что не могла поймать хот-дог, обернутый в бумагу и скотч, так как у нее была травма плеча, которую должны были оперировать через несколько дней. Женщину госпитализировали и сделали ей компьютерную томографию, чтобы исключить риск сотрясения.

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Маквэй не планирует подавать в суд, так как является большой фанаткой команды. Тем не менее она предупредила остальных болельщиков об опасности: «Будьте внимательны. Я понимаю и люблю бейсбол, но не хот-доги».

Представители «Филадельфия Филлис» принесли извинения женщине и предложили ей билеты на любую другую игру, которую она может посетить, когда поправится. Они добавили, что до этого никаких инцидентов с пушкой для хот-догов не происходило.

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