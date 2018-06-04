Беременная клиентка напала с бутербродом на работников закусочной

В США беременная посетительница фастфуд-сети Subway напала с бутербродом на менеджера ресторана. Об этом сообщает новостной портал CentralIllinoisProud.com .

Инцидент произошел в городе Пеория, штат Иллинойс в пятницу 1 июня. Как сообщает полицейский департамент города, менеджер услышала шум у прилавка и вышла, чтобы разобраться, что происходит. Как только она спросила, в чем проблема, разъяренная клиентка со всей силы бросила в нее сэндвич, дважды ударила кулаком по лицу, а затем швырнула в нее стаканы на глазах у других посетителей ресторана.

На допросе нападавшая заявила, что знает менеджера, но жертва это не подтвердила. Свое поведение посетительница объяснила тем, что «весь день провела на жаре и поэтому легко заводилась».

Полиция задержала нападавшую у ближайшего «Макдоналдса». В ее сумке обнаружили девять пакетиков марихуанны. Женщине предъявили обвинения в побоях, хранении и распространении конопли.

В конце марта сообщалось о полицейском, избившем логотип «Макдоналдса» за отказ приготовить ему 30 двойных чизбургеров. Ему предъявили обвинения в хулиганстве и в вандализме.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!