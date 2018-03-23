Американка под наркотиками заказала сэндвич в тюрьме и села

Американка с белым порошком в носу попыталась заказать сэндвич в тюрьме, приняв ее за придорожное кафе. В итоге полицейские арестовали женщину, сообщает Daily Mail

Лизабет Ильдефонсо (Lizabeth Ildefonso) 16 марта около 10 часов утра подъехала на автомобиле к тюрьме в округе Саффолк штата Нью-Йорк и попросила у охранников бутерброд с беконом, яйцом и сыром.

Помощница шерифа Ивонна де Каро (Yvonne DeCaro) объяснила женщине, что она находится не в фастфуде. Однако Ильдефонсо продолжала требовать свой заказ. Во время разговора де Каро заметила, что зрачки у собеседницы были расширены, глаза казались стеклянными, а в левой ноздре были видны следы белого порошка.

Ей провели тест на содержание наркотиков в крови, после чего арестовали. Кроме того, она была за рулем, при этом действительных прав у нарушительницы при себе не оказалось. Женщине выдвинули обвинения в вождении под воздействием наркотических веществ и без водительских прав.

Согласно информации полицейского участка, де Каро закончила продвинутый курс по распознаванию водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, всего за несколько дней до инцидента.

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