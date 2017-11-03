Американец вознамерился съесть сотню бургеров и получил передозировку майонеза

Студент Мичиганского государственного университета Дерек Меткалф (Derek Metcalf) попытался на спор съесть 100 куриных сэндвичей «МакЧикен» за сутки, но сдался на 24-м из-за переизбытка майонеза в составе. Об этом рассказывает Vice Munchies.

Условием успешного выполнения задания было отсутствие рвоты, и едоку пришлось сдаться после первого же нарушения.

Помимо пары жареных булочек, куриной котлеты в панировке и салатных листьев, в бутерброде «МакЧикен» из «Макдоналдс» содержится порция жирного майонеза, а энергетическая ценность блюда — 350 килокалорий. По словам Меткалфа, именно соус стал причиной его провала. «Переизбыток майонеза делает человека слабым», — сказал студент, подводя итоги своей схватки с фастфудом.

С четырех часов утра Меткалф вел прямые трансляции в Snapchat. Первые 10 «тренировочных» бутербродов он купил и съел ночью без свидетелей. Далее Меткалф посещал один и тот же филиал «Макдоналдс», заказывая по пять сэндвичей за раз. Для разнообразия студент охлаждал, затем повторно обжаривал и измельчал каждый пятый бургер. Эта процедура не была запрещена условиями спора.

Темп едока сильно замедлился днем. Несмотря на то что поедание одного бургера занимало у Меткалфа почти 30 минут, он продолжал квест до тех пор, пока на 24-м сэндвиче его не вырвало в прямом эфире Snapchat.

Видеоролики, фиксирующие усилия студента, собрали около пяти тысяч просмотров.