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Пьяный посетитель фастфуда ночью сам приготовил себе сэндвич с огурчиками

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Алекс Боуэн
Алекс Боуэн

Выпивший любитель фастфуда Алекс Боуэн (Alex Bowen) из США решил обслужить себя сам, когда понял, что не дождется обслуживания. Фотографии с кухни местного ресторана он выложил у себя на странице в Facebook.

36-летний мужчина отправился в ресторан быстрого питания Waffle House в городе Пелион (штат Южная Каролина) в три часа ночи, однако единственный его сотрудник спал за одним из столиков. Тогда Боуэн решил приготовить себе еду сам: он сделал себе двойной техасский чизстейк и добавил в него дополнительную порцию соленых огурчиков.

Постом с фотографиями Боуэна поделились почти пять тысяч человек за пять дней. На него обратили внимание местные СМИ: в интервью Fox Carolina он сказал, что прождал 10 минут и, не дождавшись обслуживания, отправился на кухню. «Поблизости никого не было. Я все сваливаю на моего старого друга — водку. В трезвом состоянии я бы на такое не решился», — отметил мужчина.

Когда Боуэн поел, он помыл гриль, взял сэндвич с собой и пошел по своим делам. На следующий день он даже занес в кафе пять долларов в качестве платы за продукты.

Представители сети фастфуда заявили, что отстранили от работы уснувшего на рабочем месте сотрудника на неделю. Боуэну принесли извинения за отсутствие обслуживания и отметили, что он неплохо готовит: «Из соображений безопасности наши клиенты не должны заходить за прилавок. Однако стоит отметить, что у Алекса, очевидно, неплохие кулинарные навыки, и мы бы хотели поговорить с ним насчет работы, так как у нас есть для него пара вакансий».

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