Беспокойный гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло

foxsportswest / Instagram

В США игру в бейсбол неожиданно прервал залетевший на стадион гусь, врезавшийся в табло со счетом. На видео обратил внимание спортивный ресурс SBNation.

Инцидент произошел в среду, 30 мая, в Детройте во время игры между командами «Лос-Анджелес Энджелс» и «Детройт Тайгерс». Птица сделала несколько кругов вокруг поля, а когда ее попытались прогнать, от испуга влетела в табло и упала на трибуны.

Гуся немедленно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Они уверяют, что птица не пострадала.

В июне 2017 года сообщалось о быке, ворвавшемся на крикетное поле во время матча.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!