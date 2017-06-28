Бык ворвался на крикетное поле в Британии во время матча

Матч по крикету между командами Kerridge и Mossley, проходивший в британском графстве Чешир, прервал рассерженный бык. Об этом сообщает UPI.

Спортсмены заметили приближающееся животное еще до того, как оно добежало до поля, но не реагировали, пока бык не кинулся на капитана Kerridge Адама Бэнкса (Adam Banks). Крикетист успел отскочить, животное попыталось развернуться, но поскользнулось. После бык бросился на другого игрока и ампаера (крикетного судью), промахнулся и убежал на соседнее поле. Там его поймали и вернули хозяину.

Крикет — это командная игра, пользующаяся определенной популярностью в Великобритании и некоторых странах, которые входили в Британскую империю. В нее играют на травяном поле в форме эллипса, в центре которого находится земляная площадка — питч. Команды по очереди отбивают мяч при помощи деревянных бит и получают за это очки.

В феврале сообщалось, что пчелы прервали матч по крикету между командами ЮАР и Шри-Ланки, проходивший в южноафриканском Йоханнесбурге.