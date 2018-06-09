Банда рэперов шла мстить за бабушку и попала за решетку

В Лондоне суд рассмотрел обвинения в адрес рэперов с криминальными связями, планировавших отомстить конкурентам, которые угрожали бабушке одного из ее участников. Об этом сообщает издание The Independent.

В ноябре 2017 года полиция арестовала 19-летнего Мику Бедо (Micah Bedeau), исполняющего дрилл под псевдонимом Horrid1, и его четырех друзей из группы 1011. У них нашли три мачете, нож и две бейсбольные биты. Задержанные утверждали, что это реквизит для съемки музыкальных видео, однако в мае сознались, что готовили нападение на конкурентов из банды 12 World.

Поводом для мести были угрозы бабушке Бедо, полученные от 12 World. «Мика, иди и забирай ее, у нее нет крыши на нашей территории», — говорит один из участников банды в ролике, который показали в суде. «Тебе повезло, что я не вмазал ей по лицу. Horrid1, забирай свою чертову бабку», — добавляет другой.

Бедо и другим участникам группы грозит тюремное заключение, а также запрет на исполнение музыки в жанре дрилл. Как выяснилось, полиция в течение двух лет следила за их деятельностью. Опубликованные в YouTube музыкальные видео 1011 собрали более 11 миллионов просмотров.

Дрилл — жанр хип-хопа, появившийся в Чикаго и с 2012 году набирающий популярность в лондонских преступных кругах. Характерная черта — мрачные тексты, воспевающие криминал, а также агрессивные выпады в адрес других музыкантов. Британские исполнители дрилла часто связаны с той или иной уличной бандой.

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