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Студентку убили за интерес к «бандитской» музыке

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Хейса Андраде
Хейса Андраде

В бразильском городе Рио-де-Жанейро полицейский убил девушку, которая слушала «бандитскую» музыку. Об этом сообщает Daily Mail.

Полицейский Агийар Да Силва (Aguiar da Silva) в нерабочее время пришел в бар, где отдыхала 21-летняя студентка Хейса Андраде (Hayssa Andrade). Ему не понравилось, что девушка попросила включить песню в стиле фавела-фанк (funk carioca), который поддерживает бразильская банда «Красная команда».

Силва потребовал выключить «бандитскую» песню, но его не послушали. Он разозлился, достал пистолет и стал угрожать студентке. «И что ты сделаешь, убьешь меня?» — поинтересовалась она у него. В ответ он выстрелил в нее и стрелял, пока у него не кончились патроны.

От полученных ранений Андраде скончалась. Силва был арестован на месте преступления.

«Красная команда» занимается торговлей наркотиками и оружием. В 1990-е она считалась самой могущественной преступной группировкой Рио-де-Жанейро. «Красная команда» спонсирует музыкантов, пишущих фанк-песни, которые восхваляют банду и ее погибших бойцов. Она организует студийную запись, выпускает компакт-диски и устраивает крупные фанк-вечеринки.

Funk carioca — музыкальный жанр, возникший на стыке гангста-рэпа и Miami bass. Приобрел особую популярность в бразильских фавелах. Песни в этом стиле часто посвящены бедности, несправедливости, насилию и сексу.

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