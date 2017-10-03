Бразильские полицейские предотвратили крупнейшее в истории страны ограбление

Бразильские полицейские задержали в городе Сан-Паулу 16 подозреваемых в рытье подкопа к банковскому хранилищу. Об этом сообщает O Globo.

Злоумышленники выкопали тоннель длиной 500 метров. Они укрепляли стены стальными и деревянными балками и провели освещение. Подкоп находился на глубине двух метров от поверхности земли.

Каждый из участников внес в фонд предприятия более 60 тысяч долларов. В случае успеха, добычей налетчиков мог стать миллиард бразильских реалов (примерно 316 миллионов долларов США), находившийся в хранилище.

Как пояснили представители полиции, планировавшееся ограбление могло стать самым крупным в истории Бразилии.

25 апреля сообщалось, что в городе Сьюдад-дель-Эсте совершено самое крупное ограбление в истории Парагвая. Преступная группа, состоящая примерно из 50 человек, 24 апреля совершила нападение на службу инкассации. Бандиты были хорошо вооружены. Они убили одного охранника и еще одного ранили, а чтобы попасть в учреждение, взорвали стены строения.

Добычей налетчиков стали мешки с деньгами, в которых находилось в общей сложности около 40 миллионов долларов. Покидая место ограбления, они подожгли множество припаркованных возле него автомобилей, чтобы преградить путь правоохранителям. При попытке скрыться от погони на самолете, преступники были задержаны.

