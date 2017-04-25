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Полсотни бандитов совершили самое крупное ограбление в истории Парагвая

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В городе Сьюдад-дель-Эсте совершено самое крупное ограбление в истории Парагвая. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Bloomberg.

По его данным, преступная группа, состоящая примерно из 50 человек, 24 апреля совершила нападение на службу инкассации. Бандиты были хорошо вооружены. Они убили одного охранника и еще одного ранили, а чтобы попасть в учреждение, взорвали стены строения. Покидая место ограбления, они подожгли множество припаркованных возле него автомобилей, чтобы преградить путь правоохранителям.

Местные СМИ сообщают, что добычей налетчиков стали мешки с деньгами, в которых находилось в общей сложности около 40 миллионов долларов. Официального подтверждения этой информации нет.

Злоумышленники скрылись в соседней Бразилии. В настоящее время идет операция по их розыску и задержанию, в ней задействована и бразильская полиция.

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