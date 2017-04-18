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Бывший работник ООН грабил банки в Нью-Йорке во время обеденных перерывов

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Полиция Нью-Йорка задержала бывшего работника ООН, подозреваемого в четырех ограблениях банков. Об этом сообщает NBC 4 New York.

Как считают следователи, 52-летний Абдуллах Шуайбу совершал свои преступления на протяжении последних полутора месяцев во время обеденных перерывов.

По данным телеканала, злоумышленник в 2013 году некоторое время работал в Организации Объединенных Наций в качестве специалиста по коммуникациям. Позже он сменил род занятий.

20 февраля сообщалось, что нью-йоркские полицейские застрелили 18-летнего грабителя, вооруженного муляжом оружия. Серхио Рейес украл пиво в одном из магазинов, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет. Когда злоумышленник вышел на улицу с добычей, его заметили полицейские. Они потребовали бросить оружие, однако Рейс направил макет пистолета в их сторону. Стражи порядка открыли огонь по подозреваемому. От полученных ранений он позже скончался в больнице.

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