В Нью-Йорке задержана находившаяся в розыске за убийство россиянка

Полиция Нью-Йорка задержала гражданку России Викторию Насырову, которая находилась в международном розыске по подозрению в совершении на родине убийства. Об этом сообщает New York Post.

Насырова находилась в разыскной базе Интерпола с 2015 года после того, как ей удалось выехать из России. Вначале она отправилась в Мексику, откуда по поддельным документам перебралась в США.

Российские власти подозревают Насырову в убийстве Надежды Алексеевой, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре, и краже у нее крупной суммы денег, вырученной от продажи дома.

Сообщается, что выйти на след злоумышленницы удалось благодаря усилиям частного детектива, действовавшего в интересах дочери Алексеевой — Надежды Форд. Сыщик сумел вычислить Насырову по ее записям, оставленным в социальных сетях. Кроме того, детективу удалось установить, что во время одной из вечеринок подозреваемая, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, призналась собутыльникам в совершении убийства в России.

Эта информация была передана в правоохранительные органы, после чего полиция провела задержание.