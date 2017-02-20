Полицейские в Нью-Йорке застрелили вооруженного муляжом пистолета грабителя

Нью-йоркские полицейские в Бруклине застрелили 18-летнего грабителя, вооруженного муляжом пистолета. Об этом сообщает NBC4 New York.

Молодой человек по имени Серхио Рейес украл пиво в одном из магазинов, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет. Когда злоумышленник вышел на улицу с добычей, его заметили полицейские, которые потребовали бросить оружие. Однако Рейс направил макет пистолета в их сторону.

Стражи порядка открыли огонь по подозреваемому. От полученных ранений он позже скончался в больнице.

18 марта прошлого года в американском штате Калифорния полицейские застрелили человека, показавшего им палец. «Он принял стойку для стрельбы, так, как показывают в обучающих фильмах, когда вы вытягиваете перед собой руки и соединяете два указательных пальца вместе. И в этот момент офицеры выстрелили», — рассказал представитель полиции. Впоследствии оказалось, что подозреваемый лишь показывал палец. Оружия при нем обнаружено не было.