Задержание самолета с грабителями банка в Парагвае попало на видео

Задержание грабителей парагвайского банка, пытавшихся улететь на самолете, попало на видео. Оно было прислано в редакцию «Ленты.ру» жителем города Сьюдад-дель-Эсте.

24 апреля в Парагвае было совершено самое крупное ограбление в истории страны: преступная группа, состоящая примерно из 50 человек, совершила нападение на службу инкассации. Бандиты были хорошо вооружены. Они убили одного охранника и еще одного ранили, а чтобы попасть в учреждение, взорвали стены строения. Покидая место ограбления, они подожгли множество припаркованных возле него автомобилей, чтобы преградить путь правоохранителям.