В Японии грабитель предпочел фальшивое золото подлинным серебряным слиткам

В Японии грабитель похитил из музея поддельное золото, не тронув при этом подлинные серебряные слитки. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился в ночь 17 апреля в краеведческом музее Аикава в городе Садо (префектура Ниигата), где экспонируются предметы, рассказывающие об истории некогда процветавшей в данном регоине добычи золота и серебра.

В музей вор проник через окно, предварительно его разбив. Также он разбил стекло витрины, где были выставлены точные копии пяти последних слитков золота (каждый весом один килограмм), добытых на шахте Садо, и три настоящих куска серебра общим весом около 90 килограммов. Кроме того, там был представлен крупный монолит золотоносной руды. Подлинные драгметаллы и руда внимание преступника не привлекли, он украл лишь фальшивки.

По мнению полиции, грабитель принял копии за истинное золото и решил предпочесть его более тяжелому и, на его взгляд, менее ценному грузу серебра. В настоящее время ведется расследование ограбления.