Бразильцу с ребенком на руках пришлось отстреливаться от бандитов

Видео: Rádio Acesa

В бразильском городе Кампу-Лимпу-Паулиста, штат Сан-Паулу, сотрудник полиции ввязался в перестрелку с вооруженными грабителями, держа на руках маленького ребенка. Об этом сообщает издание The Independent.

Сержант Рафаэль Соуза (Rafael Souza) в нерабочее время зашел в аптеку с женой и ребенком, чтобы купить лекарство. Когда они находились в магазине, в помещение ворвались двое грабителей.

Соуза достал пистолет и выстрелил в одного из них. Позднее он объяснил следователям, что был вынужден открыть огонь первым, так как полагал, что преступники убьют его, когда узнают, что он работает в полиции.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как Соуза стреляет на бегу, держа на руках ребенка. Потом он отдает его жене, которая спряталась за стеллажами с товарами.

Во время перестрелки оба грабителя погибли.

В октябре сообщалось, что в Лондоне пенсионер напал на вооруженных грабителей, которые пытались попасть в ювелирный магазин, и побил их зонтиком.