Житель Омска убил соседа после просьбы сделать музыку потише

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, зарезавшего соседа после его просьбы сделать музыку потише. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Преступление было совершено днем 24 мая. Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в квартире дома на проспекте Маркса в Омске тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следователи установили, что он пришел в гости к своему другу, но общаться им мешала громко игравшая в соседней квартире музыка. Тогда потерпевший вышел попросить соседа сделать музыку тише, однако во время разговора между ними произошел конфликт.

В итоге меломан дважды ударил потерпевшего ножом. Мужчина скончался на месте. 47-летний подозреваемый был задержан.

23 мая прокуратура сообщила о 43-летнем жителе Татарстана, которого осудили к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он откусил своему соседу кусочек носа. Инцидент произошел в ночь на 16 декабря 2016 года. Осужденный, проживавший в общежитии, проснулся от ссоры семейной пары за стеной. Он сделал своему 27-летнему соседу замечание, после чего выволок его в коридор. Там мужчина обхватил голову пострадавшего руками и откусил кончик носа.