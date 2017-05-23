Откусившего кусок носа соседу жителя Татарстана отправили в колонию на три года

В Зеленодольске (Татарстан) 43-летнего местного жителя осудили за то, что он откусил своему соседу кусочек носа. Об этом сообщает региональное управление прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица»). Подозреваемый полностью признал свою вину, суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в ночь на 16 декабря 2016 года. Осужденный, проживавший в общежитии, проснулся от ссоры семейной пары за стеной. Он сделал своему 27-летнему соседу замечание, после чего выволок его в коридор. Там подсудимый обхватил голову пострадавшего руками и откусил кончик носа.

В марте в Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, который во время драки откусил своему соседу палец. Между ними произошла потасовка, в ходе которой оба участника получили травмы. При этом подозреваемый умышленно перекусил зубами четвертый палец левой кисти потерпевшего, из-за чего всю фалангу пришлось ампутировать.