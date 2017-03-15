Ставропольский пенсионер откусил палец 80-летнему соседу

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, во время драки откусившего соседу палец. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД.

В полицию обратился 80-летний житель Минеральных Вод, сообщивший, что к нему «применили насилие на почве личной неприязни». Было установлено, что между соседями произошла потасовка, в ходе которой оба участника получили травмы. «При этом подозреваемый умышленно перекусил зубами четвертый палец левой кисти потерпевшего, чем повлек ампутацию ногтевой фаланги», — отмечается в сообщении.

69-летний подозреваемый был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

В ноябре 2016 года был задержан 40-летний житель деревни Ущевицы (Ленинградская область), который укусил годовалую дочь в живот и ногу, находясь в состоянии опьянения. Также мужчина одним ударом сломал девочке левую ногу. В отношении него возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего.

