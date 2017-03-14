Прощенного деда освободили от наказания за убийство внука-наркомана

Ленинский районный суд Воронежа освободил от наказания 84-летнего мужчину, обвиненного в убийстве своего внука. Об этом во вторник, 14 марта, пишет «Российская газета».

По словам пресс-секретаря суда Татьяны Медведкиной, такое решение принято, поскольку признанная потерпевшей бабушка погибшего примирилась с обвиняемым. Кроме того, в ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что пенсионер действовал в состоянии аффекта, вызванного поведением внука.

В суде женщина просила о прекращении дела. «Суд удовлетворил ходатайство и прекратил дело по не реабилитирующим обстоятельствам», — добавила Медведкина.

Преступление было совершено в 2016 году. Жертва — 30-летний мужчина, который нигде не работал и жил у пожилых супругов — своих дедушки и бабушки. Требуя у них деньги на наркотики, он их оскорблял и избивал.

19 ноября между дедом и пьяным молодым человеком произошла очередная ссора, поскольку тот вновь просил дать ему на дозу. Получив отказ, внук взял молоток и начал крушить все вокруг. Тогда пенсионер вырвал у него молоток и несколько раз ударил в область головы. Потерпевший скончался на месте. После убийства дед сам вызвал полицию и рассказал о случившемся, отмечает «РГ». В ходе следствия он признал вину и дал подробные показания.

По оценке эксперта «Ленты.ру», суды принимают подобные решения нечасто. Вердикт вынесен в соответствии со статьей 76 УК РФ, согласно которой «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». Преступлениями небольшой тяжести признаются деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде максимум трех лет лишения свободы. К ним относится убийство, совершенное в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107).