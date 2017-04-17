Под Новосибирском мужчина поджег траву и застрелил соседа

Житель села Боровое (Новосибирская область) поджег траву и застрелил соседа, возмутившегося его поступком. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что 15 апреля 61-летний мужчина устроил пал сухой травы на территории общего пользования. Огонь дошел до надворных построек и был потушен местными жителями. 47-летний сосед возмутился действиями поджигателя, после чего между двумя мужчинами началась драка, однако очевидцы их разняли.

Через некоторое время поджигатель пришел во двор к соседу с карабином и трижды выстрелил в него. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Также поджигатель ранил в ногу родственницу погибшего и попытался выстрелить в его сына.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан.

В сентябре 2016 года столичная полиция задержала 67-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве соседа по коммунальной квартире. Было установлено, что мужчина в ходе ссоры дважды выстрелил из помпового ружья в соседа, который от полученных ранений скончался на месте.